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    Габулов: Не задумываюсь о том, что меня могут отцепить от сборной

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    Голкипер Владимир Габулов прокомментировал конкуренцию в сборной России, а также свои выступления за «Брюгге».

    Владимир Габулов
    Владимир Габулов
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  • «Конкуренция во вратарской линии, безусловно, есть и должна быть. В нашем вратарском "микроколлективе" очень доброжелательная, рабочая атмосфера, которая способствует прогрессу всех – а это очень важно для команды. Даже то, что одного отцепят, не добавляет стресса. Благодаря нашему тренеру Гинтарасу Стауче все работают с отличным настроением и выкладываются по полной. Не задумываюсь о том, что этим человеком могу оказаться я», — цитирует Габулова «Чемпионат».

    «Сезон в "Брюгге"? В итоге все закончилось хорошо. Всегда хочется сыграть лучше. Я всегда собой недоволен, и этот сезон – не исключение. Не сказать, чтобы я следил за критикой, но прекрасно сам понимал, что без этого не обойдется. Это нормально: новый чемпионат, новая команда, абсолютно новая среда – на адаптацию должно было уйти какое-то время. Анализ уже проделал, дальше будет только лучше», — отметил российский голкипер.

    Напомним, Габулов перешел в «Брюгге» в зимнее межсезонье.

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