Три клуба РФПЛ претендуют на Ташаева

ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» заинтересованы в услугах полузащитника «Динамо»

Об этом сообщил спортивный журналист и комментатор Нобель Арустамян в одном из своих видео на YouTube.

«Очень любопытная ситуация вокруг Александра Ташаева. Игрок, который интересен "Спартаку" и "Зениту", также привлек внимание ЦСКА. "Армейцы" готовы активировать клаусулу, которая составляет всего лишь 1,5 миллиона евро. Но есть другая проблема – это агентское вознаграждение представителям Ташаева. Здесь есть некоторые проблемы, но ЦСКА – в гонке, и переговоры между клубом и агентами имеют место.

Ташаев знает о переговорах между "Динамо" и "Спартаком"

Московское "Динамо" хочет Александра сохранить и предлагает ему новый контракт, по которому он станет самым высокооплачиваемым футболистом команды. Так что ситуация пока непонятная, сам Ташаев не хочет переезжать из Москвы, поэтому сразу же вариант, например, с "Краснодаром" не очень очевиден для него.

Есть вариант с "Зенитом", но пока не совсем понятно, что будет с клубом с точки зрения нового тренера, поэтому на данный момент у Александра есть три варианта: остаться в "Динамо" либо перейти в другие московские команды – "Спартак" и ЦСКА», — сказал Арустамян.