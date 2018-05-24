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    Файзулин: У меня ржавчина на левом колене

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    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин считает, что не успел в полной мере раскрыться как футболист.

    Виктор Файзулин
    Виктор Файзулин
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  • «В начале того сезона я играл по 15-30 минут, но в том матче вышел в основе и был заменен на 80-й. Попросил замену сам, потому что колено начало наливаться, опухло... Потом уже из него выкачали кровь, но с тех пор стало болеть еще больше.

    Еще в январе, на первом зимнем сборе, я почувствовал легкую боль в колене на одной из тренировок. Сперва не придал этому значения, но на следующем занятии колено разболелось сильнее. Стали разбираться. Пока разбирались, потеряли два-три месяца. Весной я полетел в Германию, и там стало ясно: у меня артроз. Врач сказал, что в колене нет хрящей, но если правильно сделать операцию, можно играть. Артроз – это заболевание. Бывает разных степеней – третьей, четвертой. На одной из стадий в коленном суставе образуются шипы, появляются костные образования. У меня левое колено в ржавчине. После той операции стало легче, я начал снова тренироваться. Правда, нужно было больше проводить времени в тренажерном зале, но я думал: "Ничего страшного. Буду приходить на полчаса раньше на тренировки – и все". Главное – это артроз. Из-за него стираются хрящи, он мешает связкам правильно работать, в колене ухудшается кровообращение. На правой ноге, кстати, у меня тоже артроз – просто не такой тяжелый, как на левой», — приводит слова Файзулина «Спорт-Экспресс».

    «В целом, я доволен карьерой. Но есть небольшой осадок. Я не использовал свой потенциал по максимуму. Закончил, когда вышел на пик формы», — добавил хавбек.

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