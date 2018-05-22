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    «Челси» нацелился на покупку Левандовски

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    Лондонский «Челси» намерен приобрести форварда «Баварии» Роберта Левандовски, сообщает The Guaridan.

    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски
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  • Нападающий является основной целью английского клуба в ближайшее трансферное окно, представители «Челси» пытаются убедить поляка на переход. Сам футболист не против сменить прописку.

    Сумма трансфера может составить более ста миллионов фунтов. Если удастся совершить сделку, «синие» продадут Альваро Морату, который не смог в полной мере проявить себя в Англии.

    Ранее сообщалось, что нападающим интересуется «Пари Сен-Жермен», а мадридский «Реал» отказался от его приобретения.

    29-летний игрок в завершившемся сезоне провел 30 матчей в Бундеслиге и забил 29 мячей при двух голевых передачах.

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