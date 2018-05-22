ФНЛ назвала лучших игроков и тренера сезона

Артем Кулишев
fcdynamospb.ru
Лучшим тренером назван Владимир Федотов, который вывел «Оренбург» в РФПЛ. Лучшим вратарем назвали голкипера «Крыльев Советов» Евгения Конюхова. Лучшим защитником стал Адесойе Ойеволе, выступающий за «Оренбург».
Лучшим полузащитником стал Андрей Мурнин из «Тамбова», а лучшим форвардом — Сергей Корниленко («Крылья Советов»).
Нападающий Александр Соболев («Томь»/«Крылья Советов») признан лучшим молодым футболистом и игроком-открытием сезона. Артем Кулишев («Динамо СПб») – лучший бомбардир ФНЛ (17 голов).