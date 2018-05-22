ФНЛ назвала лучших игроков и тренера сезона

Общее собрание клубов ФНЛ назвало имена лучшего вратаря, полузащитника, нападающего, тренера, молодого футболиста (в этом сезоне — не старше 1997 года рождения). Также определены победители в номинациях «Лучший бомбардир» и «Игрок-открытие».

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Лучшим тренером назван Владимир Федотов, который вывел «Оренбург» в РФПЛ. Лучшим вратарем назвали голкипера «Крыльев Советов» Евгения Конюхова. Лучшим защитником стал Адесойе Ойеволе, выступающий за «Оренбург».

Лучшим полузащитником стал Андрей Мурнин из «Тамбова», а лучшим форвардом — Сергей Корниленко («Крылья Советов»).

Нападающий Александр Соболев («Томь»/«Крылья Советов») признан лучшим молодым футболистом и игроком-открытием сезона. Артем Кулишев («Динамо СПб») – лучший бомбардир ФНЛ (17 голов).