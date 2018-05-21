Карпин ничего не знает о будущем Мирзова в «Ростове»

Главный тренер «Ростова»прокомментировал информацию о том, что полузащитник командыможет перейти в «Динамо».

«Будущее Мирзова? Пока ничего не знаю. Поедет на сборы, где и примем решение. На первый сбор он с "Ростовом" поедет. Как на второй, так и на третий и на четвертый», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Ранее стало известно, что динамовцы хотели бы подписать Мирзова, однако у него действующий контракт с «Ростовом», и на первый сбор игрок поедет с командой Валерия Карпина.

В минувшем сезоне РФПЛ Мирзов выступал на правах аренды за «Тосно» и провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.