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    СМИ: Гризманн договорился с «Барселоной»

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    «Барселона» согласовала условия контракта с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном, передает Diario Sport.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
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  • По данным источника, француз дал согласие на подписание пятилетнего контракта с зарплатой 15 миллионов евро в год после вычета налогов. Кроме того, в документе будут прописаны бонусы, которые будут выплачены при достижении форвардом определенных целей.

    Кроме того, издание утверждает, что Гризманн отверг два предложения «Атлетико» о продлении соглашения, в том числе с зарплатой 25 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Антуан Гризманн провел за мадридский клуб 48 поединков и забил 29 голов во всех турнирах.

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