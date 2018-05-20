СМИ: Гризманн договорился с «Барселоной»

согласовала условия контракта с форвардом, передает Diario Sport.

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По данным источника, француз дал согласие на подписание пятилетнего контракта с зарплатой 15 миллионов евро в год после вычета налогов. Кроме того, в документе будут прописаны бонусы, которые будут выплачены при достижении форвардом определенных целей.

Кроме того, издание утверждает, что Гризманн отверг два предложения «Атлетико» о продлении соглашения, в том числе с зарплатой 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Антуан Гризманн провел за мадридский клуб 48 поединков и забил 29 голов во всех турнирах.