Дзюба вернется в общую группу 21 мая, Дзагоев – 22-го

Артем Дзюба
РФС
Дзюба пропустил начало сбора в Новогорске из-за болезни, а Дзагоев завершил клубный сезон с травмой.
«Артем Дзюба пошел на поправку: уже завтра он вернется в общую группу. Сегодня он будет тренироваться по индивидуальной программе в тренажерном зале (учитывая ненастную погоду).
Полузащитник Алан Дзагоев сегодня и завтра продолжит тренироваться по индивидуальной программе. Во вторник планируется его возвращение в общую группу», — говорится в сообщении.
Дзюба назвал себя «злым и мотивированным»
Напомним, что Дзюба и Дзагоев включены в расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира.