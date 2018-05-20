Дзюба вернется в общую группу 21 мая, Дзагоев – 22-го

Нападающийи полузащитниквернутся к тренировкам в общей группе футболистов сборной России 21 и 22 мая соответственно, информирует официальный Twitter национальной команды.

Дзюба пропустил начало сбора в Новогорске из-за болезни, а Дзагоев завершил клубный сезон с травмой.

«Артем Дзюба пошел на поправку: уже завтра он вернется в общую группу. Сегодня он будет тренироваться по индивидуальной программе в тренажерном зале (учитывая ненастную погоду).

Полузащитник Алан Дзагоев сегодня и завтра продолжит тренироваться по индивидуальной программе. Во вторник планируется его возвращение в общую группу», — говорится в сообщении.

Дзюба назвал себя «злым и мотивированным»

Напомним, что Дзюба и Дзагоев включены в расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира.