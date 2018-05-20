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    «Барселона» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

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    Барселона — Реал Сосьедад: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.05.2018)

    В 21:45 в Примере начнётся матч «Барселона» — «Реал Сосьедад».

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    Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Барселона» 2:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Барселона»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Барселона» — «Реал Сосьедад». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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