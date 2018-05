Легенды «Интера» обыграли звезд «Челси»

Сборная легенд миланскогообыграла бывших игроковв товарищеском матче, который состоялся в Лондоне, — 4:1.

У «нерадзурри» голами отметились Марко Матерацци, Давид Суасо и Георгиос Карагунис, оформивший дубль. В составе «синих» единственный мяч забил Роберто Ди Маттео.

A fantastic night at Stamford Bridge, raising money for the @CFCFoundation and Crohn’s & Colitis UK, the charity nominated by the Wilkins family.

Thank you for your incredible support. 👏 #LegendsReturn pic.twitter.com/R9lMQsuEFq