«Мордовия» и «Чертаново» досрочно вышли в ФНЛ

Саранскаясо счетом 1:0 (1:0) обыгралав матче 24-го тура зоны «Урал- Приволжье» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Единственный гол забил Руслан Мухаметшин с пенальти на 14-й минуте.

«Мордовия» набрала 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице зоны «Урал-Поволжье». Таким образом, саранская команда досрочно вышла в ФНЛ. «Сызрань-2003» (46 баллов) находится на второй строчке.

Игра стала третьей тестовой на стадионе «Мордовия-Арена», на котором летом состоятся игры чемпионата мира. Встреча прошла при полной загруженности стадиона, который вмещает 45 тысяч зрителей.

Также московский клуб «Чертаново» досрочно выиграл первенство ПФЛ в зоне «Запад», одержав победу в матче 24-го тура над «Псковом-747» со счетом 5:0 (0:0)