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    «Мордовия» и «Чертаново» досрочно вышли в ФНЛ

    Второй дивизион. Урал-Поволжье Мордовия Второй дивизион. Запад
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    «Мордовия-Арена»
    На фото:«Мордовия-Арена»
    Саранская «Мордовия» со счетом 1:0 (1:0) обыграла «Сызрань-2003» в матче 24-го тура зоны «Урал- Приволжье» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

    Единственный гол забил Руслан Мухаметшин с пенальти на 14-й минуте.

    «Мордовия» набрала 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице зоны «Урал-Поволжье». Таким образом, саранская команда досрочно вышла в ФНЛ. «Сызрань-2003» (46 баллов) находится на второй строчке.

    Игра стала третьей тестовой на стадионе «Мордовия-Арена», на котором летом состоятся игры чемпионата мира. Встреча прошла при полной загруженности стадиона, который вмещает 45 тысяч зрителей.

    Также московский клуб «Чертаново» досрочно выиграл первенство ПФЛ в зоне «Запад», одержав победу в матче 24-го тура над «Псковом-747» со счетом 5:0 (0:0)

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