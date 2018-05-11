Объявлен расширенный состав сборной России на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира—2018.

В расширенный состав, согласно регламенту ФИФА, вошли 35 футболистов. 28 игроков отправятся на учебно-тренировочный сбор в Новогорск. Еще 7 футболистов включены в резервный список.

Состав сборной России на сбор перед чемпионатом мира-2018:

Вратари (4): Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»)



Защитники (9): Владимир Гранат («Рубин»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Мариу Фернандес (ЦСКА)

Полузащитники (11): Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Зенит»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания)

Нападающие (4): Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА)

В резервный список вошли следующие игроки:



Вратарь: Гильерме («Локомотив» Москва)

Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Дмитрий Комбаров («Спартак» Москва)

Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак» Москва), Антон Швец («Ахмат» (Грозный)

Нападающие: Антон Заболотный («Зенит» Санкт-Петербург). Дмитрий Полоз («Зенит» Санкт-Петербург)

Окончательная заявка из 23 игроков будет сформирована позже, до 4 июня.