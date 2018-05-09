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    Погребняк: Этот трофей – как глоток свежего воздуха

    Тосно Кубок России Футбол России Авангард Курск
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    Павел Погребняк
    На фото:Павел Погребняк
    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокомментировал победу над курским «Авангардом» (2:1) в финале Кубка России.

    Встреча состоялась в Волгограде в среду. 34-летний Погребняк пропустил игру из-за травмы, но присутствовал на матче.

    «Чувствую то, что и Денисов. У нас немного схожие истории, несмотря на то, что я пропустил финал.

    Этот трофей – как глоток свежего воздуха. Естественно, заканчивать карьеру не собираюсь. Восстановимся и еще поиграем.

    Что будет с "Тосно" дальше? Надеюсь, переходные игры, а потом уже клуб будет играть в высшем дивизионе.

    Еврокубки? Почему нет? Не зря же мы выиграли Кубок. Понятно, что сам трофей очень важен для клуба. Но мы хотим в Европу.

    Очень рад, что Денисов и я выиграли по трофею. Суперкубок я, к сожалению, пропущу. Горжусь своей командой, спасибо ей», — приводит слова Погребняка «Спорт-Экспресс».

    Неожиданный финал«Тосно» — «Авангард» Курск. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка России по футболу 9 мая
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