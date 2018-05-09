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    «Барселона» — «Вильярреал»: онлайн-трансляция начнется в 21:00

    Барселона — Вильярреал: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.05.2018)

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    •  Барселона — Вильярреал21:00
    В 21:00 в Примере начнётся матч «Барселона» — «Вильярреал».

    Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Барселона» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Барселона»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Барселона» — «Вильярреал». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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    Без сюрпризов«Барселона» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 9 мая
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