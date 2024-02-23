В очередном матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет в гостях против «Борнмута». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Борнмут»

«Вишни» набрали 28 очков в 25-ти матчах, что позволяет им занимать текущую 13-ю строчку в турнирной таблице. На счету команды 7 побед, 7 ничьих и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 33:46.

Безвыигрышная серия «Борнмута» в АПЛ составляет пять матчей. За этот период подопечные Андони Ираолы дважды проиграли и три раза сыграли вничью.

В крайнем туре чемпионата «Борнмут» играл на выезде против «Ньюкасла». При счете 1:0 и 2:1 в свою пользу «вишни» не удержали победу, пропустив второй гол на 92-й минуте (2:2).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков в 25-ти матчах. На счету «горожан» 17 побед, 5 ничьих и 3 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 58:26.

В минувший вторник «Манчестер Сити» сыграл перенесенный матч тура против «Брентфорда», одержав победу со счетом 1:0. Три очка подопечным Хосепа Гвардиолы принес гол Холанна на 71-й минуте.

Таким образом «Манчестер Сити» продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ до десяти матчей. За этот отрезок «горожане» одержали 8 побед и 2 раза сыграли вничью.

Личные встречи

Матч первого круга завершился крупной победой «Манчестер Сити» со счетом 6:1. Таким образом «горожане» в 14-й раз подряд взяли верх над «Борнмутом».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.10.