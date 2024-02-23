ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Борнмут» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 26-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Борнмут Манчестер Сити
    Вся лентаСамое главное
    Артур — главное приобретение зимнего трансферного окнаЗимнее трансферное окно в РПЛ. Как изменились составы за это время Бернарду Силва и Рубен Диаш«Борнмут» — «Манчестер Сити». Онлайн «Арсенал»«Арсенал» — «Ньюкасл». Онлайн
  • 01:01
    • «Реал Сосьедад» проиграл дома «Вильярреалу»
    Все новости спорта
    Бернарду Силва и Рубен Диаш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бернарду Силва и Рубен Диаш
    В очередном матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет в гостях против «Борнмута». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Борнмут»

    «Вишни» набрали 28 очков в 25-ти матчах, что позволяет им занимать текущую 13-ю строчку в турнирной таблице. На счету команды 7 побед, 7 ничьих и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 33:46.

    Безвыигрышная серия «Борнмута» в АПЛ составляет пять матчей. За этот период подопечные Андони Ираолы дважды проиграли и три раза сыграли вничью.

    В крайнем туре чемпионата «Борнмут» играл на выезде против «Ньюкасла». При счете 1:0 и 2:1 в свою пользу «вишни» не удержали победу, пропустив второй гол на 92-й минуте (2:2).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков в 25-ти матчах. На счету «горожан» 17 побед, 5 ничьих и 3 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 58:26.

    В минувший вторник «Манчестер Сити» сыграл перенесенный матч тура против «Брентфорда», одержав победу со счетом 1:0. Три очка подопечным Хосепа Гвардиолы принес гол Холанна на 71-й минуте.

    Таким образом «Манчестер Сити» продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ до десяти матчей. За этот отрезок «горожане» одержали 8 побед и 2 раза сыграли вничью.

    Личные встречи

    Матч первого круга завершился крупной победой «Манчестер Сити» со счетом 6:1. Таким образом «горожане» в 14-й раз подряд взяли верх над «Борнмутом».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.10.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 18:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Калинская — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры