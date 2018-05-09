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    «Тосно» обыграл «Авангард» и завоевал Кубок России

    Кубок России Футбол России Тосно Авангард Курск
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В финальном матче Кубка России «Тосно» из Ленинградской области одержал победу над курским «Авангардом» — 2:1.

    Счет в матче уже на 11-й минуте открыли тосненцы. Жигулёв открылся на краю штрафной на проникающий пас и с трудом прострелил во вратарскую, где Алексей Скворцов здорово сыграл на опережение, срезав мяч под дальнюю штангу.

    Спустя всего 5 минут куряне отыгрались. В долгой позиционной атаке «Авангарда» Альшин решил сделать обостряющий навес на дальний край штрафной, где Чернов потерял Игоря Киреева, который в одно касание с лёта пробил в дальний угол.

    Победный мяч был забит на 80-й минуте. Резиуан Мирзов ушёл от соперника, сместился к краю чужой штрафной, где обыграл Дашаева, после чего переиграл Кобзева.

    Это первый трофей в истории для клуба, основанного всего 5 лет назад, в 2013 году.

    На пути к финалу «Тосно» обыграл «Тюмень» (2:1), «Томь» (0:0, пенальти — 6:5), «Луч-Энергию» (2:1) и «Спартак» (1:1, пенальти — 5:4).

    Несмотря на победу в Кубке России, «Тосно» не попадает в Лигу Европы-2018/19, поскольку не подал заявку на участие в еврокубках, поскольку тосненцы испытывают проблемы с лицензированием РФС из-за крупных долгов.

    Стоит отметить, что в чемпионате России за тур до конца сезона «Тосно» занимает 15-е место в турнирной таблице и близок к вылету в ФНЛ.

    Кубок России. Финал
    «Тосно» — «Авангард» — 2:1 (1:1)
    Голы: Скворцов, 10. Мирзов, 80 – Киреев, 16.«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Сухарев, Чернов, Маргасов, Скворцов (Рикардиньо, 66), Жигулев (Карницкий, 85), Галиулин, Палиенко (Нуну Роша, 58), Мирзов, Полетанович.«Авангард»: Кобзев, Дашаев, Гоцук, Багаев, Гурфов, Коробов, Альшин, Нетфуллин, Болов (Тлупов, 77), Киреев, Федчук (Акбашев, 82).Предупреждения: Буйволов, 56. Мирзов, 81 – Федчук, 76.
    Неожиданный финал«Тосно» — «Авангард» Курск. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка России по футболу 9 мая
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