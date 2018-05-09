«Тосно» обыграл «Авангард» и завоевал Кубок России

В финальном матче Кубка Россиииз Ленинградской области одержал победу над курским— 2:1.

Счет в матче уже на 11-й минуте открыли тосненцы. Жигулёв открылся на краю штрафной на проникающий пас и с трудом прострелил во вратарскую, где Алексей Скворцов здорово сыграл на опережение, срезав мяч под дальнюю штангу.

Спустя всего 5 минут куряне отыгрались. В долгой позиционной атаке «Авангарда» Альшин решил сделать обостряющий навес на дальний край штрафной, где Чернов потерял Игоря Киреева, который в одно касание с лёта пробил в дальний угол.

Победный мяч был забит на 80-й минуте. Резиуан Мирзов ушёл от соперника, сместился к краю чужой штрафной, где обыграл Дашаева, после чего переиграл Кобзева.

Это первый трофей в истории для клуба, основанного всего 5 лет назад, в 2013 году.

На пути к финалу «Тосно» обыграл «Тюмень» (2:1), «Томь» (0:0, пенальти — 6:5), «Луч-Энергию» (2:1) и «Спартак» (1:1, пенальти — 5:4).

Несмотря на победу в Кубке России, «Тосно» не попадает в Лигу Европы-2018/19, поскольку не подал заявку на участие в еврокубках, поскольку тосненцы испытывают проблемы с лицензированием РФС из-за крупных долгов.

Стоит отметить, что в чемпионате России за тур до конца сезона «Тосно» занимает 15-е место в турнирной таблице и близок к вылету в ФНЛ.