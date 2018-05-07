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    Каррера: Я хочу продолжить работу со «Спартаком»

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    Массимо Каррера
    На фото:Массимо Каррера
    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что не планирует покидать московский клуб по окончании нынешнего сезона.

    «Я прочитал много газетных заметок в последнее время, но правда сводится к одному: в "Спартаке" я чувствую себя как дома, у меня еще один год по действующему контракту. Я хочу продолжить работу с командой и побеждать с ней», — написал Каррера в сети Instagram.

    Ранее итальянские СМИ сообщили, что Каррера согласился возглавить туринский «Ювентус», который по окончании сезона может покинуть Массимилиано Аллегри.

    Напомним, Каррера вошел в тренерский штаб «Спартака» перед сезоном-2016/17. После увольнения Дмитрия Аленичева он стал исполняющим обязанности, а 17 августа 2016 года возглавил команду. В первом своем сезоне на посту главного тренера итальянец завоевал с красно-белыми чемпионский титул.

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