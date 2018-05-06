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    Итальянские СМИ: Каррера согласился возглавить «Ювентус»

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    Массимо Каррера
    На фото:Массимо Каррера
    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера согласился сменить Массимилиано Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса», утверждает calciomercato24.com со ссылкой на Corriere di Bergamo.

    Руководство туринского клуба, якобы, обратилось к Каррере с целью узнать его мнение о возможной работе в качестве главного тренера команды, на что специалист ответил положительно.

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    По данным источника, в приглашении наставника чемпиона России-2017 заинтересован генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта, который высоко оценил мастерство Карреры во время его работы в Турине в качестве помощника Антонио Конте.

    Еще один кандидатом на пост главного тренера «Старой синьоры» называется нынешний рулевой «Наполи» Маурицио Сарри​.

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