Итальянские СМИ: Каррера согласился возглавить «Ювентус»

Главный тренер «Спартака»согласился сменитьна посту главного тренера, утверждает calciomercato24.com со ссылкой на Corriere di Bergamo.

Руководство туринского клуба, якобы, обратилось к Каррере с целью узнать его мнение о возможной работе в качестве главного тренера команды, на что специалист ответил положительно.

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По данным источника, в приглашении наставника чемпиона России-2017 заинтересован генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта, который высоко оценил мастерство Карреры во время его работы в Турине в качестве помощника Антонио Конте.

Еще один кандидатом на пост главного тренера «Старой синьоры» называется нынешний рулевой «Наполи» Маурицио Сарри​.