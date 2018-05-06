Ничья «Енисея» вывела «Оренбург» в РФПЛ

В рамках 37-го тура ФНЛна выезде разошелся миром с— 2:2.

Хозяева открыли счет на исходе первого тайма усилиями Михаила Земскова. На 53-й минуте Дмитрий Самойлов удвоил преимущество ярославской команды.

Красноярцы отыгрались благодаря голам Азима Фатуллаева и Артура Саркисова, который отличились на второй и четвертой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму.

После этой игры «Енисей» остался на третьем месте в турнирной таблице (78 очков) и потерял шансы догнать лидирующий «Оренбург», который вернулся в Премьер-лигу. «Шинник» идет восьмым (53 очка).

Другие результаты:

«Тюмень» — «Спартак-2» — 2:1

«Сибирь» — «Тамбов» — 0:1

«Динамо» СПб – «Балтика» — 3:1

«Томь» — «Ротор» — 1:0

«Олимпиец» — «Луч-Энергия» — 0:1

«Химки» — «Факел» — 1:3