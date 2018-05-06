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    Ничья «Енисея» вывела «Оренбург» в РФПЛ

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В рамках 37-го тура ФНЛ «Енисей» на выезде разошелся миром с «Шинником» — 2:2.

    Хозяева открыли счет на исходе первого тайма усилиями Михаила Земскова. На 53-й минуте Дмитрий Самойлов удвоил преимущество ярославской команды.

    Красноярцы отыгрались благодаря голам Азима Фатуллаева и Артура Саркисова, который отличились на второй и четвертой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму.

    После этой игры «Енисей» остался на третьем месте в турнирной таблице (78 очков) и потерял шансы догнать лидирующий «Оренбург», который вернулся в Премьер-лигу. «Шинник» идет восьмым (53 очка).

    Другие результаты:

    «Тюмень» — «Спартак-2» — 2:1
    «Сибирь» — «Тамбов» — 0:1
    «Динамо» СПб – «Балтика» — 3:1
    «Томь» — «Ротор» — 1:0
    «Олимпиец» — «Луч-Энергия» — 0:1
    «Химки» — «Факел» — 1:3

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