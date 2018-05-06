Нигматуллин: Пригодился бы Денисов «Зениту»? Посмотрите в паспорт

Бывший вратарь сборной Россиивысказался о роли игроковв завоевании чемпионского титула.

В субботу железнодорожники оформили чемпионство — первое с 2004 года — обыграв питерский «Зенит» (1:0) .

«Самым главным творцом победы является Юрий Семин. Если говорить о футболистах, то мне нравятся братья Миранчуки, в первом круге нравился Фарфан.

Восторгов по поводу Денисова не смогу высказать. Он сыграл такую же роль, как и любой другой футболист.

К примеру, Игнатьев, который отдал решающий пас в чемпионском матче, Эдер, подставивший своевременно ногу, есть еще вратарь Гильерме, стабильно отыгравший сезон. У Денисова заметная роль, но не главная.

Пригодился бы нынешнему "Зениту" Денисов? Посмотрите в паспортные данные, что называется.

Все-таки "Зениту" тоже нужно работать на перспективу, сейчас этот переход выглядит из разряда фантастических и нереальных, поэтому я Игоря в петербуржском клубе не вижу.

Сам Денисов на закате карьеры нашел свою команду, которой полезен и с которой добивается результата. Здесь добра от добра искать не следует», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».