Филимонов в конце сезона завершит игровую карьеру

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака»принял решение завершить игровую карьеру.

44-летний экс-вратарь сборной России 27 мая проведет последний матч первенства ПФЛ в сезоне-2017/18. Об этом сообщается на официальном сайте «Долгопрудного», чьи цвета защищает Филимонов.

По окончании матча планируется автограф-сессия с участием Александра Филимонова.

Кроме «Спартака» Филимонов выступал за киевское «Динамо», «Уралан» из Элисты, «Москву», кипрскую «Неа Саламину», узбекский «Локомотив», тульский «Арсенал».

В 2015 году он стал играющим тренером клуба «Долгопрудный». Всего Филимонов за свою игровую карьеру сыграл 386 матчей, пропустив 408 голов.