«Краснодар» минимально обыграл «СКА-Хабаровск»

Встреча завершилась минимальной победой «Краснодара» со счетом 1:0.
Единственный гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил Виктор Классон.
Отметим, что на 93-й минуте матча Максим Канунников мог сравнять счет, однако не реализовал пенальти.
Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 53 очка, у «СКА-Хабаровск» остается 13 очков.
Чемпионат России. 29-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Краснодар» — 0:1 (0:1)
Гол: Классон, 45+1 (0:1).Нереализованный пенальти: Канунников (СКА-Хабаровск), 90+3 (вратарь)«СКА-Хабаровск»: Довбня, Кабутов, Пуцко, Димидко, Гришко, Наваловский, Савичев, Самсонов (Никифоров, 78), Федотов (Казанков, 72), Канунников, Секульски (Маркович, 28).«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Калинин, 82), Газинский, Перейра (Шишкин, 66), Классон, Вандерсон Масиэл (Жоаузинью, 77), Смолов.