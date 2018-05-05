«Краснодар» минимально обыграл «СКА-Хабаровск»

Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 53 очка, у «СКА-Хабаровск» остается 13 очков.

Отметим, что на 93-й минуте матча Максим Канунников мог сравнять счет, однако не реализовал пенальти.

«СКА-Хабаровск» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 мая

Хабаровск прощается с Премьер-лигой «СКА-Хабаровск» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 мая

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