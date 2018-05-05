Передня: Какой-то замкнутый круг — то в штангу попадем, то пенальти не реализуем

Главный тренерпрокомментировал поражение в матче против

«Первый тайм нам полностью не удался, и некоторые футболисты даже не попали в игру. Тот же Лукаш не вошел в игру, как нужно. Была какая-то боязнь у нашей атакующей группы. Но во втором более-менее перестроились, произошла замена, стали активнее атаковать, гнули свою линию, заработали пенальти.

К сожалению, у нас какой-то замкнутый круг — то в штангу попадем, то уже пенальти дают, а не реализуем. Не знаю, что это», — сказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол», передает «Чемпионат».

Напомним, «СКА-Хабаровск» уступил со счетом 0:1, не реализовав пенальти на 93-й минуте матча.