ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Руммениге: «Бавария» провела свой лучший матч в ЛЧ за последние пять лет

    Лига чемпионов Бавария Футбол Германии Реал Мадрид Футбол Испании
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Карл-Хайнц Руммениге
    На фото:Карл-Хайнц Руммениге
    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал вылет мюнхенцев из Лиги чемпионов после поражения от «Реала» по итогам двух встреч (1:2, 2:2).

    «В матче с "Реалом" я увидел лучшую игру в исполнении "Баварии" в Лиге чемпионов за последние пять лет. Команда проделала огромную работу, показала невероятную страсть, проявила мужество и дала великий бой», — цитирует Руммениге «Чемпионат» со ссылкой на Sport Bild.

    «К сожалению, у меня сейчас нет шляпы. Если бы она у меня была, я бы обязательно снял ее и поклонился команде. Считаю, что этот матч стал лучшей рекламой для "Баварии". Вся Германия и футбольный мир отдадут нам должное, и команду Юппа Хайнкеса будут уважать и высоко оценивать», — добавил Руммениге.

    Ульрайх извинился перед командой и болельщиками

    «Бавария» забьет на юбилей «Реала»«Реал Мадрид» — «Бавария». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 1-го мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Ульрайх и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов
  • Реакция СМИ на битву между «Баварией» и «Реалом» в Мадриде
    •
  • Топ-10 тренеров без работы
  • Специалисты, которые свободны ближайшим летом
    •
  • 02/05
    • Марсело: Мяч попал в мою руку, думаю, это пенальти
  • 02/05
    • Юпп Хайнкес объявил о завершении карьеры тренера
  • 01/05
    • «Реал» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов
  • 30/04
    • Рамос: Чемпионского коридора для «Барселоны» не будет
  • 30/04
    • Зидан: Постараемся забить «Баварии» быстрый гол
  • 30/04
    • Хайнкес: В матче с «Реалом» все решат мелочи
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опять
    Подробный разбор
  • Главные интриги европейских чемпионатов
  • Изучаем, кто отправится в Лигу чемпионов, а кто — на понижение в классе
    •
  • Самая грубая атака Европы прямо сейчас
  • Сезон близок к завершению: пора определить лучших и худших
    •
  • Топ-10 тренеров без работы
  • Специалисты, которые свободны ближайшим летом
    •
  • Пятой колонне придется постараться. «Локомотив» вряд ли упустит титул
  • СМИ отреагировали на скандальное заявление Юрия Семина
    •
  • Постой, паровоз. «Краснодар» отложил чемпионство «Локо»
  • Обзор СМИ после победы «быков» над лидером чемпионата
    •
  • Чемпионство «Барселоны» под наибольшим влиянием Месси
  • Реакция прессы на чемпионство «Барселоны»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Быть ли очередному камбеку?
  • Прогнозы и ставки на футбол 2 мая
  • 5,58
    •
  • «Марсель» мчится к домашнему финалу
  • «Ред Булл» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы 3 мая
  • 1,93
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 16:56
    • Феллаини не собирается «10 раз просить "МЮ" о продлении контракта»
  • 15:52
    • Гол Терехова принес «Оренбургу» победу над «Сибирью»
  • 15:36
    • Аршавин чувствует близость завершения карьеры
  • 15:21
    • Филипе Луис восстановился после серьезной травмы
  • 15:19
    • Нападающий сборной Коста-Рики может пропустить ЧМ-2018
  • 15:06
    • Кокорин – Дзюбе: Твое попадание на ЧМ под большим вопросом
  • Великолепный Навас, забивающий Бензема и безнадежный Левандовски
  • Герои и неудачники по итогам противостояния «Реала» и «Баварии»
    • 15:04
  • 14:55
    • Два пенальти позволили «Енисею» обыграть «Волгарь»
  • 14:40
    • Иванов рассудит «Локомотив» и «Зенит»
  • 13:50
    • Дзагоев готовится к матчу с тульским «Арсеналом»
  • 13:23
    • Ульрайх извинился перед командой и болельщиками
  • 12:56
    • «Арсенал» ищет молодого тренера с невысокой зарплатой
  • 12:36
    • В интернете появились варианты новой формы «Зенита»
  • 12:22
    • Коман сможет сыграть в финале Кубка Германии
  • 12:03
    • Манчини возглавит сборную Италии, заявили в FIGC
  • 11:11
    • «Луч-Энергия» и «Авангард» поделили очки
  • 11:01
    • Неизвестные в Риме напали на фанатов «Ливерпуля»
  • 10:49
    • Гарри Магуайр признан лучшим игроком «Лестера» в сезоне
  • 10:05
    • Майкл Каррик завершил карьеру, но останется в «МЮ»
  • Игра с другого конца
  • «Атлетико» — «Арсенал». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги Европы 3-го мая
    • 2,20Завтра в 22:05
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус