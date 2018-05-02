Руммениге: «Бавария» провела свой лучший матч в ЛЧ за последние пять лет

Председатель правленияпрокомментировал вылет мюнхенцев из Лиги чемпионов после поражения отпо итогам двух встреч (1:2, 2:2).

«В матче с "Реалом" я увидел лучшую игру в исполнении "Баварии" в Лиге чемпионов за последние пять лет. Команда проделала огромную работу, показала невероятную страсть, проявила мужество и дала великий бой», — цитирует Руммениге «Чемпионат» со ссылкой на Sport Bild.

«К сожалению, у меня сейчас нет шляпы. Если бы она у меня была, я бы обязательно снял ее и поклонился команде. Считаю, что этот матч стал лучшей рекламой для "Баварии". Вся Германия и футбольный мир отдадут нам должное, и команду Юппа Хайнкеса будут уважать и высоко оценивать», — добавил Руммениге.

Ульрайх извинился перед командой и болельщиками

