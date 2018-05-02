ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Коман сможет сыграть в финале Кубка Германии

    Бавария Бундеслига Футбол Германии Календарь Бундеслиги
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Кингсли Коман
    На фото:Кингсли Коман
    Нападающий «Баварии» Кингсли Коман близок к возвращению в строй, информирует Bild.

    Французский футболист должен вернуться в строй к финальному матчу Кубка Германии, который состоится 19 мая.

    «Думаю, что к чемпионату мира я смогу хорошо подготовиться. У меня не возникнет никаких проблем.

    Я доволен тем, как проходит восстановление. Возможно, я приму участие в последнем туре Бундеслиги со "Штутгартом" 12 мая, но точно смогу сыграть в финале Кубка Германии», — цитирует Комана Bild.

    Французский форвард «Баварии» может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы

    Напомним, что форвард получил разрыв связки голеностопа в феврале.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Ульрайх и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов
  • Реакция СМИ на битву между «Баварией» и «Реалом» в Мадриде
    •
  • Топ-10 тренеров без работы
  • Специалисты, которые свободны ближайшим летом
    •
  • 02/05
    • Марсело: Мяч попал в мою руку, думаю, это пенальти
  • 02/05
    • Юпп Хайнкес объявил о завершении карьеры тренера
  • 01/05
    • «Реал» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов
  • 30/04
    • Зидан: Постараемся забить «Баварии» быстрый гол
  • 30/04
    • Хайнкес: В матче с «Реалом» все решат мелочи
  • 30/04
    • «Шальке» отстранил Майера до конца сезона
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?
    Подробный разбор
  • Главные интриги европейских чемпионатов
  • Изучаем, кто отправится в Лигу чемпионов, а кто — на понижение в классе
    •
  • Самая грубая атака Европы прямо сейчас
  • Сезон близок к завершению: пора определить лучших и худших
    •
  • Топ-10 тренеров без работы
  • Специалисты, которые свободны ближайшим летом
    •
  • Пятой колонне придется постараться. «Локомотив» вряд ли упустит титул
  • СМИ отреагировали на скандальное заявление Юрия Семина
    •
  • Постой, паровоз. «Краснодар» отложил чемпионство «Локо»
  • Обзор СМИ после победы «быков» над лидером чемпионата
    •
  • Чемпионство «Барселоны» под наибольшим влиянием Месси
  • Реакция прессы на чемпионство «Барселоны»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Два раза в реку не войдешь
  • «Рома» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2-го мая
  • 1,77
    •
  • Экспресс дня. Быть ли очередному камбеку?
  • Прогнозы и ставки на футбол 2 мая
  • 5,58
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:50
    • Дзагоев готовится к матчу с тульским «Арсеналом»
  • 13:23
    • Ульрайх извинился перед командой и болельщиками
  • 12:56
    • «Арсенал» ищет молодого тренера с невысокой зарплатой
  • 12:36
    • В интернете появились варианты новой формы «Зенита»
  • 12:03
    • Манчини возглавит сборную Италии, заявили в FIGC
  • 11:11
    • «Луч-Энергия» и «Авангард» поделили очки
  • 11:01
    • Неизвестные в Риме напали на фанатов «Ливерпуля»
  • 10:49
    • Гарри Магуайр признан лучшим игроком «Лестера» в сезоне
  • 10:05
    • Майкл Каррик завершил карьеру, но останется в «МЮ»
  • Игра с другого конца
  • «Атлетико» — «Арсенал». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги Европы 3-го мая
    • 2,20Завтра в 22:05
  • «Марсель» мчится к домашнему финалу
  • «Ред Булл» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы 3 мая
    • 1,93Завтра в 22:05
  • 09:50
    • Де Хеа в рекордный четвертый раз признан лучшим игроком «МЮ» в сезоне
  • 09:39
    • Ибрагимович скучает по «Манчестер Юнайтед» и Моуринью
  • 09:28
    • СМИ: Моуринью разрешил Блинду и Дармиану искать новые клубы
  • 09:09
    • Дзюба — Кокорину: Тебе и всем глорам «Барселоны» — мы в финале!
  • 07:52
    • Марсело: Мяч попал в мою руку, думаю, это пенальти
  • 07:41
    • Юпп Хайнкес объявил о завершении карьеры тренера
  • Ульрайх и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов
  • Реакция СМИ на битву между «Баварией» и «Реалом» в Мадриде
    • 02:13
  • 01:05
    • Зидан: Мы вышли в финал, поскольку много работали и верили в себя
  • 00:49
    • Хайнкес: Мы были сильнее, но в финал выйти не смогли
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус