Коман сможет сыграть в финале Кубка Германии

Нападающий «Баварии»близок к возвращению в строй, информирует Bild.

Французский футболист должен вернуться в строй к финальному матчу Кубка Германии, который состоится 19 мая.

«Думаю, что к чемпионату мира я смогу хорошо подготовиться. У меня не возникнет никаких проблем.

Я доволен тем, как проходит восстановление. Возможно, я приму участие в последнем туре Бундеслиги со "Штутгартом" 12 мая, но точно смогу сыграть в финале Кубка Германии», — цитирует Комана Bild.

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Напомним, что форвард получил разрыв связки голеностопа в феврале.