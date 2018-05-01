Вейналдум: Не думать о финале Лиги чемпионов практически невозможно

Полузащитник «Ливерпуля»высказал мнение об ответном матче с, после домашней победы со счетом 5:2 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Мы так близко, что не думать о финале практически невозможно. Многие футболисты никогда не бывали в таких ситуациях и такой атмосфере — большие матчи, полуфиналы, Лига чемпионов. Поэтому я стараюсь просто наслаждаться моментом.

Я бы не сказал, что мы одной ногой в финале. В финал заходят, что называется, двумя ногами. "Рома" уже показала, что она умеет отыгрываться. Нам нужно иметь это в виду.

Впрочем, против "Сити" мы тоже показали, что умеем удерживать лидерство, и это уже "Рома" должна иметь в виду», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.