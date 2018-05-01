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    «Реал Мадрид» — «Бавария»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Реал Мадрид — Бавария (01.05.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Реал Мадрид Бавария
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    •  Реал Мадрид — Бавария21:45
    В 21:45 в полуфинале Лиги чемпионов начнётся матч «Реал Мадрид» — «Бавария».

    Последний матч между собой: «Бавария» — «Реал Мадрид» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Реал Мадрид»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Мадрид» — «Бавария». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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