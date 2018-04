Бартомеу: Только легендарные команды способны повторить успехи «Барсы»

Президент «Барселоны»считает, что команда переживает эру спортивного успеха.

В 35-м туре чемпионата Испании «сине-гранатовые» обыграли «Депортиво» (4:2) и завоевали 25-й чемпионский титул. Ранее каталонцы завоевали Кубок Испании, разгромив в финале «Севилью» (5:0). Таким образом, «Барселона» сделала в нынешнем сезоне «золотой дубль».

«Поздравляю всех фанатов "Барсы"! Мы сделали "золотой дубль"! Это седьмая победа в лиге за последние 10 лет. Новый трофей, который продолжает и дополняет нашу экстраординарную эру спортивного успеха. Только легендарные команды способны сделать это», — написал Бартомеу на своей странице в Twitter.

Congratulations, Barça fans! We won the double! The seventh Liga title in ten years. A new trophy to continue completing an extraordinary era of sporting success. Something only the legendary teams can do pic.twitter.com/hXM4GVQRpe