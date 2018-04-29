«Майнц» крупно обыграл «Лейпциг»

Хозяева открыли счет на 29-й минуте — пенальти реализовал аргентинский нападающий Пабло де Бласис.
На 85-й минуте преимущество хозяев удвоил румынский полузащитник Александру Максим, отличившийся спустя две минуты после выхода на замену.
А на 90-й минуте победную точку поставил полузащитник «Майнца» Боте Баку.
Отметим, что на пятой компенсированной минуте вторую желтую карточку получил полузащитник гостей Наби Кейта.
После этого матча «Лейпциг» на 6-м месте — 47 очков, а «Майнц» на 14-м месте — 33 очка.