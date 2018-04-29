«Майнц» крупно обыграл «Лейпциг»

После этого матча «Лейпциг» на 6-м месте — 47 очков, а «Майнц» на 14-м месте — 33 очка.

Отметим, что на пятой компенсированной минуте вторую желтую карточку получил полузащитник гостей Наби Кейта .

А на 90-й минуте победную точку поставил полузащитник «Майнца» Боте Баку .

На 85-й минуте преимущество хозяев удвоил румынский полузащитник Александру Максим , отличившийся спустя две минуты после выхода на замену.

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