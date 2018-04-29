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    «Майнц» крупно обыграл «Лейпциг»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» одержал домашнюю победу над «РБ Лейпцигом» — 3:0.

    Хозяева открыли счет на 29-й минуте — пенальти реализовал аргентинский нападающий Пабло де Бласис.

    На 85-й минуте преимущество хозяев удвоил румынский полузащитник Александру Максим, отличившийся спустя две минуты после выхода на замену.

    А на 90-й минуте победную точку поставил полузащитник «Майнца» Боте Баку.

    Отметим, что на пятой компенсированной минуте вторую желтую карточку получил полузащитник гостей Наби Кейта.

    После этого матча «Лейпциг» на 6-м месте — 47 очков, а «Майнц» на 14-м месте — 33 очка.

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