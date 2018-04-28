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    Комитет по этике РФС рассмотрит дела Кадиева и Авдонченко 4 мая

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    Осман Кадиев
    На фото:Осман Кадиев
    Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) получил документы по делам президента махачкалинского «Анжи» Османа Кадиева и члена исполкома РФС Натальи Авдонченко, сообщил глава комитета Семен Андреев.

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    Кадиев нецензурно ругался в адрес судей после матча 27-го тура РФПЛ с екатеринбургским «Уралом». Авдонченко нарушила корпоративную этику, допустив высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, 17 апреля отправленного в отставку.

    «Комитет по этике рассмотрит дела Натальи Авдонченко и Османа Кадиева. Они приглашены на заседание. Мы ждали, что документы по ним поступят в комитет. Заседание состоится 4 мая в 15:00», — цитирует Андреева «Р-Спорт».

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