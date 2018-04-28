Комитет по этике РФС рассмотрит дела Кадиева и Авдонченко 4 мая

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) получил документы по делам президента махачкалинского «Анжи»и члена исполкома РФС, сообщил глава комитета

«Анжи» наказан одним домашним матчем на нейтральном поле условно

Кадиев нецензурно ругался в адрес судей после матча 27-го тура РФПЛ с екатеринбургским «Уралом». Авдонченко нарушила корпоративную этику, допустив высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, 17 апреля отправленного в отставку.

«Комитет по этике рассмотрит дела Натальи Авдонченко и Османа Кадиева. Они приглашены на заседание. Мы ждали, что документы по ним поступят в комитет. Заседание состоится 4 мая в 15:00», — цитирует Андреева «Р-Спорт».