Комитет по этике РФС рассмотрит дела Кадиева и Авдонченко 4 мая

«Анжи» наказан одним домашним матчем на нейтральном поле условно
Кадиев нецензурно ругался в адрес судей после матча 27-го тура РФПЛ с екатеринбургским «Уралом». Авдонченко нарушила корпоративную этику, допустив высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, 17 апреля отправленного в отставку.
«Комитет по этике рассмотрит дела Натальи Авдонченко и Османа Кадиева. Они приглашены на заседание. Мы ждали, что документы по ним поступят в комитет. Заседание состоится 4 мая в 15:00», — цитирует Андреева «Р-Спорт».