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    «Динамо С-Пб» — «Тамбов»: онлайн-трансляция начнется в 14:00

    Динамо С-Пб — Тамбов (28.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Динамо С-Пб — Тамбов14:00
    В 14:00 Россия. ФНЛ начнётся матч «Динамо С-Пб» — «Тамбов».

    Последний матч между собой: «Тамбов» — «Динамо С-Пб» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Тамбов»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Динамо С-Пб» — «Тамбов». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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