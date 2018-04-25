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    Сорокин ожидает около 500 тысяч туристов на ЧМ

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    Алексей Сорокин
    На фото:Алексей Сорокин
    Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что во время ЧМ-2018 в России ожидается порядка 500 тысяч иностранных туристов.

    «Было проведено большое исследование о влиянии чемпионата мира на экономическую и социальную сферы нашей жизни. Были взяты все программные документы, мы посмотрели на совокупность всех цифр и показателей. Изначально кажется, что сумма на расходы к чемпионату мира кажутся огромными. Но мы решили изъять из расчетов стадион "Спартака" и "Зенита", так как они уже были построены на средства клубов.

    Если говорить об экономическом эффекте, то следует разделить его на два этапа. Первый – с 2013 по 2018 год. Мы посмотрели операционные расходы, попытались спрогнозировать доходы от туризма. Суммарный объем ВВП в этот период составил 867 миллиардов рублей, что составляет около 1 процента от годового ВВП. Если говорить о долгосрочном экономическом эффекте, то турнир послужит мощным стимулом для роста. Импульс развития продлится пять лет.

    Если говорить о социальном влиянии, то улучшается качество жизни россиян, медицинской инфраструктуры и благоустройство города. Мы привели в порядок 116 больниц. Второе направление – развитие физической культуры и спорта. Здесь мы отметили огромный приток детей сразу после получения права на проведения турнира.

    Ожидается, что в Россию приедет около 500 тысяч иностранных туристов. Многие города получат за месяц такой доход, который получают обычно за год», — передает слова Сорокина «Спорт-Экспресс».

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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