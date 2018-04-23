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    МВД подозревает руководство «Динамо» в коррупции

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    Евгений Муравьев
    На фото:Евгений Муравьев
    Министерство внутренних дел инициировало проверку московского «Динамо» по обращению председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского, информирует РБК.

    Руководство московского клуба, в частности бывший генеральный директор Евгений Муравьев, подозревается в коррупции.

    В январе этого года «Динамо» заключило контракт с зарегистрированной за месяц до этого британской фирмой Golden Toys LLC. По договору фирма должна была получить 1,25 млн евро за содействие в организации перехода в «Динамо» из «Кельна» защитника сборной России Константина Рауша.

    При этом сам защитник уверяет, что никогда не слышал о такой фирме. Проверка выявила, что московское представительство Golden Toys зарегистрировано по адресу, совпадающему с домашним адресом гендиректора футбольного клуба Евгения Муравьева.

    Кроме того, в январе «Динамо» заказало услугу по анализу трансферного рынка Восточной Европы у британской компании Lucid Lucid Sports Group Ltd, которая должна была рекомендовать футболиста на позицию полузащитника «в возрасте 25–29 лет ростом более 173 см». Стоимость заказанного исследования по договору составляла 350 тысяч евро.

    Аналитический отчет представляет собой текст на пяти страницах. В нем указаны два футболиста, подходящих под параметры заказчика, — полузащитники польского клуба «Лех» Мачей Гайос и Абдул-Азиз Тетте. С одним из них — Абдул-Азизом Тетте «Динамо» заключило контракт 31 января 2018 года, через девять дней после подписания договора с Lucid Lucid.

    Под обоими контрактами стоят подписи исполнительного директора футбольного клуба «Динамо» Алексея Смертина. Однако подозрений в адрес Смертина Стржалковский не имеет, считается, что он исполнял указания руководства.

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