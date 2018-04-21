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    Лужный: За полгода было известно, что Венгер уйдет

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    Олег Лужный
    На фото:Олег Лужный
    Бывший защитник лондонского «Арсенала» Олег Лужный прокомментировал информацию об уходе из клуба Арсена Венгера.

    «Нормально воспринял информацию. Всему свое время. Все футбольные болельщики должны его поблагодарить за то, что он сделал такую прекрасную команду. Его должны поблагодарить болельщики, тем более английские. Нужно поставить ему памятник на стадионе.

    Кто станет новым тренером? Там не нужно думать, там уже давно все придумали. Там уже все давным давно знают, кто будет главным тренером.

    За полгода было известно, что Венгер уйдет. И он уже поставил человека на свое место.

    Бывший игрок "Арсенала"? Я не знаю», – сказал Лужный в интервью FootballHub.

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