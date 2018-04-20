Парфенов: «Тосно» со «Спартаком» играл, а не тупо отбивался

Главный тренер «Тосно»признался, что на матч 1/2 финала Кубка России со(1:1, пенальти — 5:4) ехал с верой в победу.

«Ну, когда выигрываешь, можно рассказывать все, что угодно. Но мы ехали в Москву с верой, что способны пройти "Спартак". Поэтому и вытерпели до конца в тяжелейшей встрече.

Просто не сомневался в том, что делаю, в том, что ребята тоже не подведут. В общем, тут общая заслуга.

К тому же примеров кубковых сенсаций – миллион. Когда все решается только в одном матче, фаворитов, по сути, не существует, только на бумаге.

Мы очень хотели забить, сравнять счет. А дальше в овертайме уже определенный тактический момент сказался: сил оставалось немного и часто атаковать было тяжело.

Но это не означает, что "Тосно" сознательно делал ставку на пенальти, там же всегда лотерея, вовсе не обязательно, что если ты до серии дожил, то победил.

Кстати, и "Спартак" в 30 минут добавленного времени стал не так активен – соперник опасался пропустить наш контрвыпад.

Не вижу смысла подробно рассуждать на эту тему. Главное, что добились результата. В этом сезоне мы проводили достаточно качественные матчи, но его не добивались, а здесь, возможно, получился не самый яркий футбол, но несколько отрезков вышли очень неплохие – играли, а не тупо отбивались», — приводит слова Парфенова «Спорт-Экспресс».