ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Парфенов: «Тосно» со «Спартаком» играл, а не тупо отбивался

    Тосно Спартак РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Дмитрий Парфенов
    На фото:Дмитрий Парфенов
    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов признался, что на матч 1/2 финала Кубка России со «Спартаком» (1:1, пенальти — 5:4) ехал с верой в победу.

    «Ну, когда выигрываешь, можно рассказывать все, что угодно. Но мы ехали в Москву с верой, что способны пройти "Спартак". Поэтому и вытерпели до конца в тяжелейшей встрече.

    Просто не сомневался в том, что делаю, в том, что ребята тоже не подведут. В общем, тут общая заслуга.

    К тому же примеров кубковых сенсаций – миллион. Когда все решается только в одном матче, фаворитов, по сути, не существует, только на бумаге.

    Мы очень хотели забить, сравнять счет. А дальше в овертайме уже определенный тактический момент сказался: сил оставалось немного и часто атаковать было тяжело.

    Но это не означает, что "Тосно" сознательно делал ставку на пенальти, там же всегда лотерея, вовсе не обязательно, что если ты до серии дожил, то победил.

    Кстати, и "Спартак" в 30 минут добавленного времени стал не так активен – соперник опасался пропустить наш контрвыпад.

    Не вижу смысла подробно рассуждать на эту тему. Главное, что добились результата. В этом сезоне мы проводили достаточно качественные матчи, но его не добивались, а здесь, возможно, получился не самый яркий футбол, но несколько отрезков вышли очень неплохие – играли, а не тупо отбивались», — приводит слова Парфенова «Спорт-Экспресс».

    Остановит ли Погребняк «Спартак» на пути к Кубку России?«Спартак» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 18 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    •
  • Глушаков лишил «Спартак» Кубка России
  • Реакция спортивных СМИ на провал красно-белых в полуфинале Кубка России
    •
  • 20/04
    • «Зенит» начал переговоры с Михайловичем
  • 19/04
    • «Уфа» получит денежное вознаграждение от «Манчестер Сити»
  • 19/04
    • Синиша Михайлович может возглавить «Динамо» или «Ростов»
  • 19/04
    • «Наполи» нужен Головин
  • 19/04
    • Погребняк: Мыслей о завершении карьеры нет
  • 19/04
    • Рассмотрение дел Сапеты и Катрича против «Динамо» перенесено
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?
    Подробный разбор
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
  • Глушаков лишил «Спартак» Кубка России
  • Реакция спортивных СМИ на провал красно-белых в полуфинале Кубка России
    •
  • Двойная радость фанатов «Зенита»
  • Победа «Зенита» в день поражения «Спартака» — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Гордость» «Барселоны» исчезает из команды
  • Реакция прессы на матч «Сельта» — «Барселона»
    •
  • Закон против справедливости. Смолов стал заложником регламента
  • СМИ – о решении КДК РФС не отменять желтую карточку нападающего «Краснодара»
    •
  • Революция в судействе
  • В РФС приняли жесткое решение
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Нэшвилл» и «Колорадо» могут сыграть не слишком результативно
  • «Нэшвил» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 21 апреля
  • 2,34
    •
  • «Виннипег» может закончить серию с «Миннесотой» в пятом матче
  • «Виннипег» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 21 апреля
  • 1,86
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 01:28
    • Тихонов: Не стоит всю вину за поражение от «Тосно» вешать на Глушакова
  • 00:50
    • «Зенит» начал переговоры с Михайловичем
  • Примера. «Барселона» не справилась с «Сельтой», «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком», «Атлетико» разгромлен в Сан-Себастьяне
  • Обзор матчей 33-го тура испанской Примеры
    • 00:43
  • 00:23
    • «Леванте» вырвал победу у «Малаги»
  • 00:12
    • Орлов: Глушаков – это олицетворение «Спартака» и в хорошем, и в плохом смысле
  • АПЛ. «МЮ» обыграл «Борнмут», «МанСити» примет «Суонси», «Ливерпуль» сыграет с «ВестБромом»
  • Подробности матчей 35-го тура английской Премьер-лиги
    • Вчера в 23:52
  • 23:41
    • «Челси» взял верх над «Бернли»
  • 23:15
    • Синиша Михайлович может возглавить «Динамо» или «Ростов»
  • 22:52
    • «Реал Сосьедад» разгромил «Атлетико»
  • 21:59
    • Дело о допинге в отношении Камболова закрыто
  • 21:50
    • Хашиг: Просим РФС разрешить нам видеоповторы, чтобы у арбитров не случались приступы слепоты
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    • Вчера в 21:41
  • 17:31
    • Игроки «Тосно» получат премиальные за победу над «Спартаком»
  • 17:13
    • Ракитич готов вернуться на поле
  • Худший «Реал» на своем поле в 21-м веке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Атлетик»
    • Вчера в 16:30
  • 16:21
    • Пономарев: Этот дурацкий Кубок скончался к чертовой матери
  • 16:03
    • Погребняк: Мыслей о завершении карьеры нет
  • 15:45
    • Определен номинальный хозяин финала Кубка России
  • 15:31
    • Венгер назвал Лигу Европы «приоритетом» для «Арсенала»
  • 15:13
    • Погребняк выбыл минимум до конца сезона
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус