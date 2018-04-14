«Кристал Пэлас» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Joel Ward, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Лука Миливоевич, Йоан Кабай, Ruben Loftus-Cheek, Джеймс Макартур, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, G.Bong, Льюис Данк, Эсекьель Скелотто, Шейн Даффи, Dale Stephens, Beram Kayal, Pascal Gross, Jose Izquierdo, Юрген Локадия, Гленн Мюррей.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.