«Локомотив» разгромил «Динамо» в московском дерби

Московскоена своем поле принималои потерпело крупное поражение в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги.

Поединок проходил на «Арене Химки» и завершился уверенной победой гостей со счетом 4:0.

«Локо» удалось выйти вперед уже на третьей минуте, когда точным ударом отличился Антон Миранчук. Еще до перерыва Фарфан увеличил преимущество гостей. Стоит отметить, что на 21-й минуте Алексей Миранчук не реализовал пенальти.

Во втором тайме по голу на свой счет записали Тарасов и Антон Миранчук, который оформил дубль. Этим поражением «Динамо» прервало свою серию из шести поединков без поражений, а «Локомотив» одержал вторую подряд победу в РФПЛ.

В турнирной таблице «Локомотив» лидирует (55 очков), а «Динамо» расположилось на 11-й позиции (30 очков).

