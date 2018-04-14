«Локомотив» разгромил «Динамо» в московском дерби

Поединок проходил на «Арене Химки» и завершился уверенной победой гостей со счетом 4:0.
«Локо» удалось выйти вперед уже на третьей минуте, когда точным ударом отличился Антон Миранчук. Еще до перерыва Фарфан увеличил преимущество гостей. Стоит отметить, что на 21-й минуте Алексей Миранчук не реализовал пенальти.
Во втором тайме по голу на свой счет записали Тарасов и Антон Миранчук, который оформил дубль. Этим поражением «Динамо» прервало свою серию из шести поединков без поражений, а «Локомотив» одержал вторую подряд победу в РФПЛ.
В турнирной таблице «Локомотив» лидирует (55 очков), а «Динамо» расположилось на 11-й позиции (30 очков).
Чемпионат России. 26-й тур
«Динамо» — «Локомотив» — 0:4 (0:2)
Голы: А. Миранчук, 3, 72, Фарфан, 42, Тарасов, 58«Динамо»: Шунин, Козлов (Марков, 61), Рыков, Шуньич, Рауш, Цаллагов (Тетте, 46), Черных (Темников, 77), Панченко, Соу, Ташаев, Луценко«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Ротенберг, 80), Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Денисов, Тарасов, Фарфан (Ари, 73), Миранчук, Миранчук, Эдер (Коломейцев, 55)Предупреждения: Денисов (29), Рыков (41), Фарфан (57), Шуньич (58), Рыбус (67), Чорлука (69), Рауш (76).