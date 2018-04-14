Вчера в 23:36 «Аталанта» разошлась миром с «Интером» Серия A Футбол Италии Интер Аталанта Календарь Серии А Спорт в VK Спорт. Главное На фото:«Аталанта» — «Интер» LiveSport.Ru Миланский «Интер» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0) в гостевом матче 32-го тура итальянской Серии А. После этого матча «Интер» с 60 очками — на 3-м месте, а «Аталанта» на 8-м месте — 49 очков. «Интер» вернется на победный путь в Бергамо«Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 32 тура чемпионата Италии по футболу 14 апреля Обсудить0 0 0 0 0 0 Читайте по теме Конец эпохи: Фабио Капелло завершил карьеру Вспоминаем достижения и неудачи бывшего тренера сборной России Трансферный дайджест. 3-9 апреляС кем договорилась «Бавария», кому нужен вингер «Реала», кого зовет «Боруссия» и другие трансферные новости последних дней 13/04Буффону грозит дисквалификация в чемпионате Италии 13/04Ди Франческо получил награду лучшему итальянскому тренеру сезона 12/04УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов 08/04«Лацио» одержал волевую победу над «Удинезе» 08/04«Наполи» одержал волевую победу над «Кьево» 08/04«Торино» нанес поражение «Интеру» Популярное в сети Загрузка... Загрузка... Это интересно Остался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Тео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Зидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?КриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА Подробный разбор Хромая на одну ногуРеакция СМИ на жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал»Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотипРоссийская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов Смазанная концовка удивительного матчаСпортивные СМИ продолжают обсуждать скандальный четвертьфинал ЛЧ между «Реалом» и «Ювенсусом» «Бавария» среди лучших, но есть вопросыРеакция прессы на матч «Бавария» — «Севилья» Туринская сказка превратилась в драмуЭпическая мадридская развязка четвертьфинала Лиги чемпионов – в нашем обзоре прессы Комментарии Прогнозы на спорт «Барселона» отыграется на «Валенсии» за вылет из Лиги чемпионов«Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 32 тура чемпионата Испании по футболу 14 апреля6,00 Продолжит ли «Вегас» свою победную серию с «Лос-Анджелесом»?«Лос-Анджелес» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 16 апреля1,65