«Аталанта» разошлась миром с «Интером»

После этого матча «Интер» с 60 очками — на 3-м месте, а «Аталанта» на 8-м месте — 49 очков.

Миланскийсыграл вничью с(0:0) в гостевом матче 32-го тура итальянской Серии А.

«Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 32 тура чемпионата Италии по футболу 14 апреля

«Интер» вернется на победный путь в Бергамо

«Интер» вернется на победный путь в Бергамо «Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 32 тура чемпионата Италии по футболу 14 апреля

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