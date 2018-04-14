ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Аталанта» разошлась миром с «Интером»

    Серия A Футбол Италии Интер Аталанта Календарь Серии А
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Аталанта» — «Интер»
    На фото:«Аталанта» — «Интер»
    Миланский «Интер» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0) в гостевом матче 32-го тура итальянской Серии А.

    После этого матча «Интер» с 60 очками — на 3-м месте, а «Аталанта» на 8-м месте — 49 очков.

    «Интер» вернется на победный путь в Бергамо«Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 32 тура чемпионата Италии по футболу 14 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Конец эпохи: Фабио Капелло завершил карьеру
  • Вспоминаем достижения и неудачи бывшего тренера сборной России
    •
  • Трансферный дайджест. 3-9 апреля
  • С кем договорилась «Бавария», кому нужен вингер «Реала», кого зовет «Боруссия» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 13/04
    • Буффону грозит дисквалификация в чемпионате Италии
  • 13/04
    • Ди Франческо получил награду лучшему итальянскому тренеру сезона
  • 12/04
    • УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов
  • 08/04
    • «Лацио» одержал волевую победу над «Удинезе»
  • 08/04
    • «Наполи» одержал волевую победу над «Кьево»
  • 08/04
    • «Торино» нанес поражение «Интеру»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Хромая на одну ногу
  • Реакция СМИ на жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов
    •
  • Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал»
  • Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы
    •
  • Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип
  • Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов
    •
  • Смазанная концовка удивительного матча
  • Спортивные СМИ продолжают обсуждать скандальный четвертьфинал ЛЧ между «Реалом» и «Ювенсусом»
    •
  • «Бавария» среди лучших, но есть вопросы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Севилья»
    •
  • Туринская сказка превратилась в драму
  • Эпическая мадридская развязка четвертьфинала Лиги чемпионов – в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Барселона» отыграется на «Валенсии» за вылет из Лиги чемпионов
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 32 тура чемпионата Испании по футболу 14 апреля
  • 6,00
    •
  • Продолжит ли «Вегас» свою победную серию с «Лос-Анджелесом»?
  • «Лос-Анджелес» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 16 апреля
  • 1,65
    •
    Футбол. Лента новостей
  • АПЛ. «Челси» одолел «Саутгемптон», «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», «МанСити» победил «Тоттенхэм»
  • Подробности матчей 34-го тура английской Премьер-лиги
    • 00:12
  • 23:51
    • «МанСити» на выезде обыграл «Тоттенхэм»
  • 23:14
    • «Вулверхэмптон» досрочно вышел в Премьер-лигу
  • РФПЛ. «Локо» разгромил «Динамо», «Зенит» одолел «Анжи»
  • Обзор матчей 26-го тура российской Премьер-лиги
    • Вчера в 23:09
  • 23:01
    • Хусаинов: Желтая Смолову? Похоже на заказ
  • 22:47
    • Дриусси: Задача «Зенита» — выход в Лигу чемпионов
  • Примера. «Барселона» одолела «Валенсию», «Реал» в гостях у «Малаги»
  • Обзор матчей 32-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 22:45
  • Работа в «Баварии» уже не так привлекательна?
  • Реакция прессы на назначение Нико Ковача наставником «Баварии»
    • Вчера в 22:38
  • 22:16
    • «Сельта» уступила «Леганесу»
  • 22:00
    • «Бавария» забила пять мячей менхенгладбахской «Боруссии»
  • 21:44
    • «Ливерпуль» крупно победил «Борнмут»
  • 21:17
    • «Дженоа» взял верх над «Кротоне»
  • 20:57
    • «Краснодар» разгромил тульский «Арсенал»
  • 19:54
    • «Лион» крупно обыграл «Амьен»
  • 19:32
    • «Барселона» справилась с «Валенсией» на «Камп Ноу»
  • 19:00
    • Манчини: Думаю, Лунев выбыл до конца чемпионата
  • 18:56
    • «Лестер» уступил «Бернли»
  • 18:34
    • «Байер» разгромил «Айнтрахт», Фолланд забил три мяча
  • 18:27
    • Дриусси принес «Зениту» победу над «Анжи»
  • 18:19
    • Яшин вошел в символическую сборную олимпийских медалистов по версии МОК
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус