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    Гончаренко: От отсутствия Мхитаряна нам легче не станет

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    Виктор Гончаренко
    На фото:Виктор Гончаренко
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о готовности к ответному матчу 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом».

    Гончаренко не будет убирать Мусу из состава из-за конфликта

    Напомним, что первый матч армейцы проиграли в Лондоне со счетом 1:4. В этом матче травму получил полузащитник «канониров» Генрих Мхитарян, который выбыл до конца сезона.

    «У "Арсенала" длинная скамейка. Они могут сделать ротацию. Игрок, который выйдет вместо Мхитаряна, будет качественным.

    Но в равной степени его заменить сложно, потому что Генрих может сыграть одинаково эффективно на разных позициях. Но от его отсутствия нам легче не будет.

    Понятно, в голове уже есть вариант состава. Но ещё надо пообщаться с врачами, подумать. Учитывая, что Федя Чалов забил гол, шансы, что он выйдет либо с первых минут, либо на замену, достаточно высоки.

    Марио Фернандес тренируется в общей группе, если можно так сказать, ведь сейчас мы только восстанавливаемся. Пока нет полной уверенности, что он готов на 100 процентов. А рисковать здоровьем игрока мы не будем.

    Березуцкий и Головин готовы сыграть без всяких ограничений. Что касается сожалений и огорчений — это неуместно. Решения принимаются до игры, после неё бесполезно о чём-то сожалеть.

    Опять же, вспомним игры Лиги чемпионов: можно быть в блестящей форме в чемпионате, как "Барселона" или "Манчестер Сити", но вылететь в кубковом турнире. Понятно, что нам приходится рисковать. Пока результат такой, какой есть.

    Всегда правильно говорить о том, что если ты выходишь играть без веры, то ничего не добьёшься. Нам надо верить, что ситуацию можно изменить.

    Что касается тактической составляющей, нам надо попробовать изменить какие-то вещи, но это не даст гарантий того, что мы сыграем лучше, а "Арсенал" хуже.

    У меня есть определённый план на игру, но ещё надо пообщаться с врачами и игроками. Мы не полностью восстановились к игре. Решение по составу, по линиям, в целом по тому, как играть, примем в день матча.

    "Арсенал" очень разнообразно атакует. Есть игроки, которые умеют обострять ситуацию, завершать, обыгрывать один в один. Достаточно хорошо поставлена командная игра в атаке.

    Важно, чтобы и наши игроки действовали вместе. Открывания Рэмзи достаточно опасны, мы должны быть к этому готовы.

    У "Арсенала" есть философия, от которой Арсен Венгер не отходит долгие годы. Это не зависит от результата — "Арсенал" всегда старается играть для болельщиков. Когда ты таким образом действуешь, могут возникать проблемы в обороне.

    "Арсенал" может действовать разными способами, но мне кажется, что акцент всё равно будет сделан на атаку», — приводит слова тренера пресс-служба ЦСКА.

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