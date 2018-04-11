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    Гончаренко не будет убирать Мусу из состава из-за конфликта

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    Виктор Гончаренко
    На фото:Виктор Гончаренко
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что конфликтная ситуация, которая возникла у него с нападающим Ахмедом Мусой во время матча против «Динамо» (1:2) не повлияет на выбор тренера.

    Слова Гончаренко перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» приводит официальный сайт ЦСКА.

    «Абсолютно никак не повлияет. Футбол – это, прежде всего, эмоции. Если их убрать, то это будет соревнование роботов. Мы вчера пообщались с Мусой, никаких вопросов не осталось. При выборе стартового состава эмоции никак не повлияют. Если он будет готов завтра сыграть, он выйдет. Я не буду убирать его из состава из-за своих амбиций», — сказал Гончаренко.

    «Оштрафовать Мусу? Тогда и меня надо оштрафовать, ведь перепалка была взаимной (улыбается). Я повторю: в коллективе такое бывает. Иногда надо друг другу что-то высказать и идти дальше. Нет никаких обид и штрафов, мы просто оставили эту ситуацию позади и идем дальше. Муса готовится к игре вместе со всеми», — также отметил главный тренер ЦСКА.

    Напомним, Муса был заменен на 58-й минуте матча против «Динамо» и отказался пожать руку Гончаренко, после чего наставник «армейцев» эмоционально высказал что-то нападающему.

    Гончаренко: Такие перепалки, как с Мусой, могут быть, это семейное

    Матч ЦСКА — «Арсенал» состоится 12 апреля. В первой встрече «армейцы» уступили о счетом 1:2.

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