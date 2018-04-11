Клопп: Мы прошли сквозь бурю и заслужили место в полуфинале

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов после победы над(2:1).

«Ребята нашли решение во втором тайме. У нас до перерыва было два-три момента, так что мне и парням было легко увидеть развитие игры. Мы прошли сквозь бурю.

Мы полностью заслужили место в полуфинале. Мы забили пять голов "Сити", а пропустили — только один. Обычно такое просто невозможно.

"Сити" рискнул со своим составом, но я всегда знал, что мы можем забить гол-два. Во втором тайме нам нужно было действовать компактнее, лучше действовать на подборе и показывать более качественный футбол. И нам это удалось.

Садьо Мане был великолепен. Сегодня его день рождения, и мы сделали ему идеальный подарок. Бобби [Фирмино] и Садьо отлично поработали на флангах. Они сыграли просто блестяще.

Мне понравился второй тайм на "Энфилде" немного больше, чем первый здесь. В удачный день мы можем победить любую команду, а в обычный день мы пропускаем глупые голы. Мы все еще развиваемся, но уже являемся хорошей командой.

Я ушам не поверил, когда услышал, что "Барселона" вылетела. "Рома" потеряла Мо Салаха, но сыграет в полуфинале. Это просто невероятно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.