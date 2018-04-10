Самедов не считает календарь «Спартака» более легким, чем у «Локомотива»

Полузащитник «Спартака», делясь мнением о чемпионской гонке, заявил, что календарь «красно-белых» схож с календарем «Локомотива».

«Абсолютно одинаковый календарь! Мы свои матчи с "Краснодаром" и "Зенитом" сыграли. Просто у "Локомотива" остались такие игры, но и у нас непростые выезды – в Екатеринбург, Пермь. То есть предстоит встретиться с соперниками, которые способны укусить. Мы смотрим на свой календарь, который, не считаю, что легче, чем у "Локомотива".

У меня не так много друзей осталось в "Локомотиве" – то есть тех людей, с которыми я постоянно общаюсь. Это два-три человека, остальные – знакомые.

С друзьями по "Локо" мы, честно говоря, не обсуждаем золотую гонку. Каждый смотрит на свою внутреннюю кухню», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».