Увольнение Погребняка из «Динамо» признано незаконным

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) признала увольнениеиз московского «Динамо» незаконным и обязала руководство клуба выплатить нападающему сумму, равную полугодовой зарплате, заявил спортивный юрист, представляющий интересы футболиста.

Ранее «Динамо» в одностороннем порядке разорвало контракт с форвардом из-за системных нарушений трудового договора. На данный момент Погребняк является игроком «Тосно».

«Увольнение игрока признано незаконным, "Динамо" должно выплатить неустойку в размере полугодовой зарплаты по остатку контракта с января по июнь. Наши требования удовлетворены. "Динамо" безусловно может послать обжалование в Лозаннский суд, как в последнюю инстанцию. Мы готовы продолжать дело, если понадобится.

Хохлов выступил достойно, не принимая ничьей стороны. Рассказал все честно и как было», — сказал Прокопец в интервью «Чемпионату».