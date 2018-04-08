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    Галактионов: Бывают моменты, когда необходимо сделать мужской поступок

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    Михаил Галактионов
    На фото:Михаил Галактионов
    Михаил Галактионов прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ахмата» после матча 25-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:3).

    «Решение не эмоциональное, взвешенное. На протяжении нескольких игр команда не добивается положительного результата, хотя я не однократно отмечал, что по организации игры команда поступательно двигалась и необходимое время было, чтобы эту игру дальше развить.

    Но, к сожалению, результаты нас не устраивали, и меня в первую очередь, как тренера. Я считаю, что команде нужна психологическая встряска, чтобы ребята с другим, свежим взглядом подошли к игре.

    После матча я позвонил президенту клуба и попросил об отставке. Я благодарен Главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за доверие, президенту клуба Магомеду Хожахмедовичу Даудову за шанс, который клуб мне предоставил, утвердив главным тренером.

    На определенном этапе у нас все шло хорошо, но бывают моменты, когда необходимо сделать мужской поступок, чтобы команда в правильном направлении двигалась дальше», — цитирует клубная пресс-служба Галактионова.

    Напомним, что сегодня, 7 апреля, Галактионов подал в отставку. Под руководством 33-летнего специалиста «Ахмат» провел 9 матчей, в которых набрал 9 очков, причем 7 из них – в первых трех играх. Грозненцы на данный момент занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

    Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что исполняющим обязанности главного тренера команды станет Игорь Ледяхов.

    «Рубин» возьмет реванш«Рубин» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 апреля
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