Витсель поделился впечатлениями от пребывания в России

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь»заявил, что если и вернется в Россию, то только в петербургский клуб.

Напомним, Витсель играл за «Зенит» с 2012 по 2017-й год и стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка.

«В Россию я приехал из Португалии. И к местному климату, холоду пришлось привыкать. Когда мы играли в минус 15, для меня это было очень сложно. Во всем остальном – все как в Европе. В России я провел 4,5 года – это грандиозный жизненный и профессиональный опыт. Думаю, что мы провели хорошую работу в "Зените", одном из крупнейших футбольных клубов России. В команду мы пришли вместе с Халком и, конечно же, хотели как можно больше побед. Мне кажется, мы могли бы сделать даже больше, чем сделали, хотя в итоге все же стали чемпионами.

Самые лучшие впечатления остались у вас от пребывания в России? Быть чемпионами. Когда ты садишься в автобус и колесишь по всему городу, а потом afterparty – это было здорово.

Расизм? Я слышал много историй. Но если честно, за все 4,5 года какого-то открытого проявления агрессии не встречал. Пару раз во время игры у нас возникали проблемы, но это нельзя назвать расизмом. Это происходит везде – и в Испании, и в Великобритании. Я не согласен с тем, когда говорят, что в России есть расизм.

Если мне предстоит когда-нибудь вернуться в Россию, то это будет только "Зенит", никакой другой клуб», — сказал бельгиец в интервью Sputnik.