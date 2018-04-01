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    «Генгам» — «Бордо»: онлайн-трансляция начнется в 16:00

    Генгам — Бордо: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.04.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Генгам Бордо Календарь Лиги 1
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    •  Генгам — Бордо16:00
    В 16:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Генгам» — «Бордо».

    Последний матч между собой: «Бордо» — «Генгам» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Генгам» — «Бордо». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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