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    Пензенский «Зенит» и «Анжи-Юниор» снялись с первенства ПФЛ

    Второй дивизион. Урал-Поволжье Второй дивизион. Центр Футбол России Между тем
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    Андрей Соколов
    На фото:Андрей Соколов
    Два клуба ПФЛ – «Зенит» (Пенза) и «Анжи-Юниор» (Зеленодольск) – снимаются с участия в первенстве, сообщил президент лиги Андрей Соколов.

    «К сожалению, такое плохое событие, как снятие "Зенита" с чемпионата, произошло в российском футболе накануне чемпионата мира по недосмотру и попустительству региональных властей и муниципалитета города Пензы. Это огрехи предыдущих периодов, когда все делалось бесконтрольно.

    При возникновении трудностей в сентябре я выезжал в Пензенскую область, встречался с правительством города, клубом, командой, на тот момент удалось решить существующие проблемы. Но в целом субъект РФ, как орган исполнительной власти, не проявил заинтересованности в дальнейшей деятельности клуба и развитии футбола.

    Хотя Пензенская область – это место, где планировались мероприятия с участием команд чемпионата мира, там постелили естественное и искусственное поля. Сам футбольный клуб "Зенит" – это не только команда, но и детско-юношеская спортивная школа. Так что это не вина Российского футбольного союза и ПФЛ, а корни всех бед надо искать в Пензенской области.

    Также не возобновит весеннюю часть "Анжи-Юниор", но там проблемы не столько в отсутствии должного финансирования, сколько в плохой организации самого рабочего процесса. Так что сейчас у нас два клуба, которые уведомили лигу, что снимаются с чемпионата», – цитирует Соколова ТАСС.

    Пензенский «Зенит» играл в зоне «Центр» первенства ПФЛ и после 17 матчей шел на 13-м месте в турнирной таблице. Зеленодольский «Анжи-Юниор» участвовал в зоне «Урал-Приволжье», где после 16 игр занимает 9-е место.

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