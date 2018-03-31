Пензенский «Зенит» и «Анжи-Юниор» снялись с первенства ПФЛ

Два клуба ПФЛ –– снимаются с участия в первенстве, сообщил президент лиги

«К сожалению, такое плохое событие, как снятие "Зенита" с чемпионата, произошло в российском футболе накануне чемпионата мира по недосмотру и попустительству региональных властей и муниципалитета города Пензы. Это огрехи предыдущих периодов, когда все делалось бесконтрольно.

При возникновении трудностей в сентябре я выезжал в Пензенскую область, встречался с правительством города, клубом, командой, на тот момент удалось решить существующие проблемы. Но в целом субъект РФ, как орган исполнительной власти, не проявил заинтересованности в дальнейшей деятельности клуба и развитии футбола.

Хотя Пензенская область – это место, где планировались мероприятия с участием команд чемпионата мира, там постелили естественное и искусственное поля. Сам футбольный клуб "Зенит" – это не только команда, но и детско-юношеская спортивная школа. Так что это не вина Российского футбольного союза и ПФЛ, а корни всех бед надо искать в Пензенской области.

Также не возобновит весеннюю часть "Анжи-Юниор", но там проблемы не столько в отсутствии должного финансирования, сколько в плохой организации самого рабочего процесса. Так что сейчас у нас два клуба, которые уведомили лигу, что снимаются с чемпионата», – цитирует Соколова ТАСС.

Пензенский «Зенит» играл в зоне «Центр» первенства ПФЛ и после 17 матчей шел на 13-м месте в турнирной таблице. Зеленодольский «Анжи-Юниор» участвовал в зоне «Урал-Приволжье», где после 16 игр занимает 9-е место.