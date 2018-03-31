«Марсель» вырвал победу у «Дижона»

В матче 31-го тура французской Лиги 1потерпел домашнее поражение от— 1:3.

Гости открыли счет на 36-й минуте — отличился нападающий Валер Жермен. На 73-й минуте корейский Квон Чан Хун сравнял счет, забив гол спустя минуту после своего выхода на поле.

На 88-й минуте провансальцы вновь вышли вперед благодаря голу Лукаса Окампоса.

Окончательный счет установил Димитри Пайет, со второй попытки реализовавший пенальти в компенсированное время.

Красную карточку за нарушение, приведшее к пенальти получил защитник «Дижона» Седрик Ямбере.

После этого матча «Марсель» с 62 очками на 3-м месте, а «Дижон» на 10-м месте — 38 очков.