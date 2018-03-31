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    «Марсель» вырвал победу у «Дижона»

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    Лукас Окампос
    На фото:Лукас Окампос
    В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Дижон» потерпел домашнее поражение от «Марселя» — 1:3.

    Гости открыли счет на 36-й минуте — отличился нападающий Валер Жермен. На 73-й минуте корейский Квон Чан Хун сравнял счет, забив гол спустя минуту после своего выхода на поле.

    На 88-й минуте провансальцы вновь вышли вперед благодаря голу Лукаса Окампоса.

    Окончательный счет установил Димитри Пайет, со второй попытки реализовавший пенальти в компенсированное время.

    Красную карточку за нарушение, приведшее к пенальти получил защитник «Дижона» Седрик Ямбере.

    После этого матча «Марсель» с 62 очками на 3-м месте, а «Дижон» на 10-м месте — 38 очков.

    «Марсель» удержит третье место«Дижон» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч французского чемпионата по футболу 31 марта
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