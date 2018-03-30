В Англии могут ввести «облегченную версию» VAR

На фото: В Англии могут ввести «облегченную версию» VAR fifa.com

Руководство английской Премьер-лиги собирается рассмотреть возможность применения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в так называемом режиме «лайт», сообщает The Times.

Боссы АПЛ настаивают, чтобы рефери за монитором самостоятельно принимал решения на основе видеоповторов без участия в этом процессе главного арбитра матча. Нововведение должно сократить время на просмотр видео и не мешать динамике игры.

Соответствующая инициатива будет рассмотрена на встрече владельцев клубов АПЛ, которая состоится в апреле.

Ранее The Times сообщало, что АПЛ планирует тестировать систему VAR на всех топ-матчах сезона-2018/19, а полноценное внедрение новой технологии ожидается с сезона-2019/20.

В нынешнем сезоне в Англии систему VAR использовали в некоторых матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги.