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    В Англии могут ввести «облегченную версию» VAR

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    В Англии могут ввести «облегченную версию» VAR
    На фото:В Англии могут ввести «облегченную версию» VAR
    Руководство английской Премьер-лиги собирается рассмотреть возможность применения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в так называемом режиме «лайт», сообщает The Times.

    Боссы АПЛ настаивают, чтобы рефери за монитором самостоятельно принимал решения на основе видеоповторов без участия в этом процессе главного арбитра матча. Нововведение должно сократить время на просмотр видео и не мешать динамике игры.

    Соответствующая инициатива будет рассмотрена на встрече владельцев клубов АПЛ, которая состоится в апреле.

    Ранее The Times сообщало, что АПЛ планирует тестировать систему VAR на всех топ-матчах сезона-2018/19, а полноценное внедрение новой технологии ожидается с сезона-2019/20.

    В нынешнем сезоне в Англии систему VAR использовали в некоторых матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги.

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