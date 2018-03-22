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    Вернблум не считает «Арсенал» таким сильным, как несколько лет назад

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    Понтус Вернблум
    На фото:Понтус Вернблум
    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился ожиданиями от матчей с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы.

    «Единственная команда, которую я не хотел получить в соперники – мадридский "Атлетико". Из восьмерки претендентов на победу в турнире они самые сильные. В остальном, по большому счету, мне было все равно.

    Выиграть хотят все. Четвертьфинал – серьезная стадия, случайно до нее не добраться. Безусловно, "Арсенал" силен. Я видел его матч против шведской команды. В ответной игре "Эстерсунд" победил. А в домашней у шведского клуба не было ни единого шанса. "Арсенал" разгромил противника, и все было по делу.

    Будет сложно, но интересно. Думаю, все возможно! Повторю, "Арсенал" силен, но сейчас он уже не тот, что раньше. Как и "Лион", с которым мы соперничали на предыдущей стадии. Очень хорошая команда, но несколько лет назад она была мощнее», — приводит слова Вернблума Bobsoccer.

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